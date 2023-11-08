بورصة المغرب تغلق على ارتفاع طفيف

أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع طفيف، وسجل مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.1 %، عند 11.988،8 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.18 %، ليستقر عند 976،11 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.04 % بمجموع 882،57 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.26 % بمجموع 11.040،33 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 28 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 614 مليار درهم مغربي.