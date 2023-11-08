أتلتيكو مدريد يمطر شباك سيلتيك بسداسية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، نظيره سيلتيك الإسكتلندي بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة، حالة طرد في صفوف الفريق الإسكتلندي، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ديازين ماييدا في الدقيقة 23.

وجاءت أهداف الأتلتي عن طريق، ألفارو موراتا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 45+2، و76، كما سجل أنطوان جريزمان هدفين في الدقيقتين 6 و60 من عمر اللقاء.

وأحرز صامويل لينو هدفًا في الدقيقة 66، واختتم ساؤول نيجيز السداسية في الدقيقة 84، ليفوز أتلتيكو مدريد على سيلتيك بنتيجة 6-0.

وبهذا الفوز، تصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو الإيطالي الوصيف حتى الآن، فيما تجمد رصيد سيلتيك عند نقطة وحيدة، ليتذيل الترتيب خلف فينورد الهولندي صاحب المركز الثالث برصيد نقاط.