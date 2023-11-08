السفير الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي آخر احتلال استيطاني في هذا العالم

الأربعاء 08/نوفمبر/2023 - 12:27 ص

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن التعددية السياسية في فلسطين أمر طبيعي، والخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية مثلما يقال في مصر، فالخلاف السياسي أمر طبيعي، ولكن الانقسام أمر ليس طبعيًا.



وتابع "اللوح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، خلال تغطية خاصة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني يقدر دور مصر والشعب المصري وكل الشعوب العربية الشقيقية، ونتمسك بالعمق العربي بأكمله بدون تجزئة وبدون أي تفرعات، ونتمسك بالعمل العربي المشترك لخدمة كل القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للأمة العربية.

ولفت إلى أن مشروع القرار العربي حصل على تأييد 120 دولة فيما يخص القضية الفلسطينية ، وهذا دليل على أن العالم يؤيد القضية الفلسطينية، ونسعى بالوصول بالقضية الفلسطينية إلى العواصم المؤثر عالمية، خاصة واشنطن التي تعتبر من أكثر العواصم تأثيرًا على دولة الاحتلال.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو آخر احتلال استيطاني في هذا العالم، وهناك ضرورة لإنصاف الشعب الفلسطيني لنيل حقه في تقرير مصيره، وحقه في العودة.