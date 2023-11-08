إغلاق مؤشرات تداول أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

أغلقت مؤشرات تداول أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات مساء الثلاثاء، مرتفعة مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للجلسة الثامنة على التوالي.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 56.74 نقطة ما يعادل أو 0.2 % عند 34152.60 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 12.40 نقطة ما يعادل 0.3 % عند 4378.38 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 121.08 نقطة ما يعادل 0.9 % عند 1639.86 نقطة.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الدولار ومع فقدان الزخم لارتفاع الملاذ الآمن الناجم عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة بنسبة 1 بالمئة إلى 1،969.40 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية، وانخفض البلاديوم إلى أدنى مستوياته في 5 سنوات.