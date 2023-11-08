دوري أبطال أوروبا.. ميلان يشعل مجموعة الموت بالفوز على باريس سان جيرمان

حقق فريق ميلان الإيطالي، انتصارًا ثمينًا على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشعل ميلان بهذا الفوز، مجموعة الموت ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المجموعة الأقوى من بين مجموعات البطولة القارية، حيث تضم كل من، باريس سان جيرمان، ميلان، بوروسيا دورتموند الألماني، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث افتتح المدافع ميلان سكرينيار، التهديف لصالح الفريق الباريسي في الدقيقة التاسعة منذ بداية المباراة، من صناعة زميله البرازيلي ماركينيوس.

وبعد مرور 3 دقائق، أحرز البرتغالي رافائيل لياو، هدف التعادل للروسونيري من مقصية رائعة بعد متابعة جيدة من الكرة التي تصدى لها الحارس دوناروما.

وفي الشوط الثاني، أحرز المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو هدف الفوز للطليان من رأسية رائعة استقبلها من كرة عرضية من ثيو هيرنانديز، لتسكن الكرة شباك دوناروما في الدقيقة 50، معلنة تقدم ميلان على باريس سان جيرمان، لتستمر هذه النتيجة حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 6 نقاط في وصافة الترتيب خلف بوروسيا دورتموند المتصدر بـ7 نقاط.