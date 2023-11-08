السفير الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل عبارة عن قاعدة للإمبريالية العالمية في المنطقة

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن الاحتلال الإسرائيلي مهما فعل فلن يستطيع القضاء على أي مكون سياسي فلسطيني مهما كان حجمه في الواقع الفلسطيني.



وتابع "اللوح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، خلال تغطية خاصة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الثلاثاء، أن ما يحدث في تل أبيب ليس انقسامًا سياسيًا، ولكنه محاولة للمساس بالنظام الديمقراطي الإسرائيلي من قبل الصهيونية العالمية، فاليمن المتطرف في تل أبيب لا يريد قضاء أو ديمقراطية.

ولفت إلى أن الاحتلال ليس دولة ولكنه عبارة عن مشروع استعماري إمبريالي حدث تحت رعاية بريطانيا والولايات المتحدة، والهدف إنشاء قاعدة للإمبريالية العالمية في المنطقة.