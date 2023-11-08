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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: الرواية الإسرائيلية لم تعد سائدة في الدول الغربية

السفير دياب اللوح،
السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة
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قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن التيار الصهيوني يتحكم في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي وكذلك في الإعلام، ولكن فلسطين من خلال الشراكة مع الدول العربية الشقيقية استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في الرواية الفلسطينية، من خلال العمل العربي المشترك والجاليات العربية والصديقة. 


وتابع "اللوح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، خلال تغطية خاصة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مظاهرات عارمة في الشارع الأمريكي والأوروبي وهناك نبرة مختلفة لدى المواطن الغربي، وهذا دليل على أن الرواية الإسرائيلية لم تعد هي الرواية السائدة في الدول الغربية. 

وأضاف أن وزارة الصحة نشرت أسماء شهداء الحرب على قطاع غزة بصورة دقيقة، وهذا الأمر موثق بذكر أسماء الشهداء بشكل رباعي، ولا يمكن التلاعب في هذا الأمر مثلما يتحدث الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أكده أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية مؤخرًا.

السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة التيار الصهيوني فلسطين