السفير الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: الحرب تكلف إسرائيل مليار دولار كل 3 أيام

قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، إنّ إسرائيل مهما فعلت لن تتمكن من القضاء على أي مكون سياسي فلسطيني مهما كان حجم حضوره التنظيمي والجماهيري، مشيرًا إلى أن من يتابع استطلاعات الرأي في إسرائيل يدرك أن المزاج العام هناك ليس ما يقوم به نتنياهو وما تقوم به حكومته من حرب تكبد إسرائيل خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والاقتصاد والأموال، إذ تكلف إسرائيل مليار دولار كل 3 أيام.

وأضاف "اللوح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما يحدث في إسرائيل ليس انقسامًا سياسيًا، ولكنه يتعلق بما تقوم به الصهيونية الدينية من محاولة للمساس بالنظام القضائي الإسرائيلي والنظام الديموقراطي الإسرائيلي، لأن اليمين يريد أن يحكم ويسيطر، ولا يريد قضاء أو ديمقراطية أو إعلام، وهذا معروف عن اليمين أينما يكون.

وتابع سفير دولة فلسطين لدى مصر: "ما يحدث في إسرائيل شأن إسرائيلي داخلي، ونحن اكتوينا بنار القضاء الإسرائيلي الذي يحكم على أبنائنا أحكام غير عادلة، وهو الذي يحكم بهدم بيوتنا ومنازلنا ويحكم بمصادرة أراضينا، ونحن لا نتعامل مع ما يحدث في إسرائيل من أزمات داخلية بمنظور سياسي لأنه شأن إسرائيلي داخلي".