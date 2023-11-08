السفير الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر تريد حل القضية الفلسطينية على هذا الأساس

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن دولة الاحتلال تريد إفراغ فلسطين من السكان الفلسطينيين، لتحل محلهم بالمستوطنين، مشيرًا إلى أن هناك 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، فيكف يتم الدفع بهؤلاء بالخروج من قطاع غزة، ومصر رفضت هذا الأمر والسلطة الفلسطينية أيضًا رفضت هذا، وكذلك المواطن الفلسطيني.

وتابع "اللوح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، خلال تغطية خاصة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السيد الرئيس محمود عباس رفض المخطط تهجير الشعب الفلسطيني، وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن مخطط التهجير يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تريد حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث قبل الحرب على قطاع غزة بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية، ولن يعطي الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.