السفير الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": دولة الاحتلال دمرت 50% من مباني قطاع غزة

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن القيادة الفلسطينية حذرت مرارًا من مغبة استمرارية الممارسة الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، لأن هذا سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، محملاً حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، لأنها هي التي تمادت في السياسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.



وتابع "اللوح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، خلال تغطية خاصة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن من يريد أن يتحدث عما حدث في السابع من أكتوبر في عملية "طوفان الأقصى" عليه أن يتحدث فيما حدث بعد عملية السابع من أكتوبر، حيث قامت دولة الاحتلال بتدمير 50% من المباني في قطاع غزة، وقطعت الاتصالات والمياه والكهرباء وكافة الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، معقبًا: "دولة الاحتلال تستهدف كل شيء في قطاع غزة"،

وتسائل : "هل القانون الدولي يجيز لإسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، أين مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية أساسية تجاه الشعوب التي تقع تحت الاحتلال؟".