السفير الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": زيارة بلينكن إلى المنطقة لم تأت بجديد

قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، إنّ لقاء عمان يوم السبت الماضي الذي ضم وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ووزراء 5 دول عربية شقيقة بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا عن دولة فلسطين، لم يتمخض عنه أية نتائج عملية أو مرجوة.

وأضاف "اللوح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيين والعرب كانوا يأملون في وجود تطور ملموس بالموقف الأمريكي، ولكن، بلينكن جاء بنفس الموقف الأمريكي السابق الرافض لوقف إطلاق النار ووقف الحرب على غزة والعدوان على الشعب الفلسطيني في أنحاء الأراضي الفلسطيني.

وتابع سفير دولة فلسطين لدى مصر: "بلينكن برّر موقف بأنه لا يريد إعطاء الفرصة لحركة حماس لإعادة تموضعها أو التقاط أنفاسها، وهذا مبرر أو سبب غير كافٍ، لأنه يتيح الفرصة لإسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال التي تشن حرب الإبادة الجماعية الممنهجة على الشعب الفلسطيني لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر الدموية البشعة".