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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير الفلسطيني يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" السبب الحقيقي لرفض الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح
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قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن لقاء عمان الذي ضم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع 5  وزراء  خارجية دول عربية شقيقية لم يتمخض عنه أي نتائج مرجوة، مشيرًا إلى أن فلسطين كانت تأمل أن يحدث تطورا ملموسا في الموقف الأمريكي.


وتابع "اللوح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، خلال تغطية خاصة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية الأمريكي رفض وقف إطلاق النار ووقف الحرب على قطاع غزة، مبررًا بأنه لا يريد أن يعطي الفرصة لحركة حماس لإعادة تموضعها أو التقاط أنفاسها، وهذا مبرر غير كاف، لأنه يتيح الفرصة للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم والمزيد من المجازر الدموية البشعة.


ولفت إلى أن هناك 1100 مجزرة دموية بشعة حدثت في قطاع غزة أدت لوفاة 10 آلاف شهيد وإصابة أكثر من 35 ألف فلسطيني، من بينهم 1500 طفل مفقود تحت المنازل المدمرة، متسائلا: "ماذا تنتظر الولايات المتحدة لوقف الحرب البشعة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟".

السفير الفلسطيني بالقاهرة احداث غزة قصف غزة الإعلامية داليا عبد الرحيم