بعد عرض الحلقة الثانية.. «روحي فيك» تتصدر تريند «جوجل»

تحقق حكاية "روحى فيك" المكونة من 10 حلقات من مسلسل "55 مشكلة حب"، نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها، على شاشة قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية.

ودخلت الحلقة الثانية من حكاية "روحي فيك" الذى تم عرضها مساء أمس، ضمن قائمة التريند على محرك البحث ب "جوجل"، وذلك بعد تفاعل العديد من المشاهدين مع أحداث الحلقة المليئة بالتفاصيل التشويقية.

حيث نالت الحلقة الثانية على إشادات جماهيرية كبيرة وتفاعل استثنائي من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر حساباتهم الرسمية المختلفة، وذلك بسبب الإثارة والتشويق والساسبنس مع وجود أفكار مبتكرة بالعمل، ولاسيما أيضًا إلى جودة التصوير واختيار الديكور المناسب للقصة وغيرها.

وتدور قصة حكاية "روحي فيك" في إطار رومانسي به الكثير من الأحداث التشويقية تحت مظلة الساسبنس والرعب النفسي، التي تدور حول عدد من الألغاز الذى يتم حلها وكشف أسرارها بحلقة تلو الأخرى بالتوالى على مدار الـ 8 حلقات المتبقية من نهاية هذه الحبكة الفنية.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من الأحد إلى الخميس على قناة ON في الثامنة مساءً وتعاد في الواحدة صباحاً، والثانية عشرة ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.

«روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تضم نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وإشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى.