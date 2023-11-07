اجتماع تنظيمي لأمانة المهنيين بـ"مستقبل وطن" مع المحافظات

الثلاثاء 07/نوفمبر/2023 - 10:46 م

عقدت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمود سعد أمين المهنيين المركزي، اجتماعها التنظيمي الدوري، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عملها لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب.

شارك في الاجتماع التنظيمى أعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين المركزية، وأمناء المهنيين في جميع المحافظات.

تناول الاجتماع التنظيمي، مناقشة خطة الأمانة، لتكثيف التواجد والتواصل بين المواطنين، من خلال تنظيم الفعاليات الخدمية لمختلف الفئات.

وأعلن النائب الدكتور محمود سعد، تنظيم مجموعة فاعليات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي،كما تضمن الاجتماع، نقاشًا بين أعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين المركزية، وقيادات الأمانة بالمحافظات، حول كافة القضايا المرتبطة باختصاصات الأمانة، واستعراض الإنجازات التي تحققت في المجالات المختلفة وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.