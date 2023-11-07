ads
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اجتماع تنظيمي لأمانة المهنيين بـ"مستقبل وطن" مع المحافظات

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

عقدت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمود سعد أمين المهنيين المركزي، اجتماعها التنظيمي الدوري، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عملها لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب.

شارك في الاجتماع التنظيمى أعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين المركزية، وأمناء المهنيين في جميع المحافظات.

تناول الاجتماع التنظيمي، مناقشة خطة الأمانة، لتكثيف التواجد والتواصل بين المواطنين، من خلال تنظيم الفعاليات الخدمية لمختلف الفئات.

وأعلن النائب الدكتور محمود سعد، تنظيم مجموعة فاعليات لدعم  الرئيس عبد الفتاح السيسي،كما تضمن الاجتماع، نقاشًا بين أعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين المركزية، وقيادات الأمانة بالمحافظات، حول كافة القضايا المرتبطة باختصاصات الأمانة، واستعراض الإنجازات التي تحققت في المجالات المختلفة وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.

أمانة المهنيين المركزية مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية