إصدار 80 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بدمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن التوسع في تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة بالرعايات المركزة بجميع مستشفيات المحافظة.

وصرحت مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة الدكتورة دعاء المحلاوى، بأنه تم علاج 75% من مرضي الرعايات المركزة تحت مظلة العلاج الاقتصادى، حيث تم استصدار قرارات عدد 386 قرار علاج بالرعاية المركزة على نفقة الدولة خلال شهر أكتوبر باجمالي قيمة 3850000 جنيه.

جاء ذلك الى جانب اصدار 80 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بشهر اكتوبر باجمالي قيمة 11 مليون جنيه تشمل قرارات العلاج الخارجى والعلاج بالأقسام الداخلية وجلسات الغسيل الكلوي.