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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بوروسيا دورتموند يشعل مجموعة الموت بانتصار على نيوكاسل بأبطال أوروبا

مباراة بوروسيا دورتموند
مباراة بوروسيا دورتموند ونيوكاسل
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أشعل فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مجموعة الموت ببطولة دوري أبطال أوروبا، بانتصاره على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

واستضاف بوروسيا دورتموند، نظيره نيوكاسل بملعبه، في مباراة أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر المجموعة التي يقع فيها الفريقين، هي مجموعة الموت، حيث إنها المجموعة الأقوى هذا الموسم، لما تضمه من أندية، باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي، بجانب بوروسيا دورتموند ونيوكاسل.

انتهى الشوط الأول بتقدم أسود الفيستفاليا بهدف للا شئ، عن طريق المهاجم نيكلاس فولكروج في الدقيقة 25 من صناعة مارسيل سابيتزر.

وفي الشوط الثاني، أكد براندت على فوز الفريق الألماني بهدف في الدقيقة 79 من صناعة كريم أديمي، لتنتهي المباراة بفوز بوروسيا دورتموند على نيوكاسل بنتيجة 2-0.

وبتلك النتيجة، تصدر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط وذلك بشكل مؤقت، فيما ظل نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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