يمكنه شغل 20% من الوظائف .. الذكاء الاصطناعى بديلًا للبشر

أصبح الذكاء الاصطناعى جزءًا لا يتجزأ من طبيعة حياتنا اليومية، مما نتج عنه تغيير طريقة عملنا والتواصل مع العالم من حولنا، وكذلك تأدية مهام معقدة كان فى الماضى يقوم بها البشر مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج إلا أنه مع مرور الوقت تطورت تلك التكنولوجيا وأمست قادرة على القيام بمهام ووظائف كان البشر يؤدونها، ولكن مع تقدم تلك التكنولوجيا والاستمرار فى تطويرها، من المهم جدًا مراعاة المخاطر والعواقب المحتملة المرتبطة بتطويره.



نرصد فى خلال التقرير التالى عبر «البوابة نيوز» أبرز استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وبعض الابتكارات الحديثة المستخدمة فى العالم الافتراضى وكذلك نسلط الضوء على المخاطر المحتملة التى يجب أن نضعها فى عين الاعتبار، بينما يواصل البشر تطوير هذه التقنيات القوية والاعتماد عليها، وآراء إيلون ماسك فى تلك التكنولوجيا والمخاطر المحتملة منها فى المستقبل، كالتالي..

«إيلون» يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

حذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركتى Tesla وSpaceX، من المخاطر المترتبة على استخدام التكنولوجيا الحديثة المسماة بالذكاء الاصطناعى بأنه "القوة الأكثر تدميرًا" على الإطلاق.

الذكاء الاصطناعى يستحوذ على وظائف البشر

وناقش «ماسك» خلال مقابلة مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشى سوناك، مجموعة من القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى وبعض السياسات، وقال لـسوناك خلال المحادثة، إنه سيأتى وقت لا تكون فيه هناك حاجة إلى وظيفة لأن الذكاء الاصطناعى سيقوم بكل الوظائف.

وقال «ماسك»: الذكاء الاصطناعى مع تطوره المستمر سيكون فى المستقبل قادرا على مجاراة الذكاء البشري، مضيفًا "نحن نشهد هنا القوة الأكثر تدميرًا فى التاريخ، يمكنك الحصول على وظيفة إذا كنت تريد وظيفة لتحقيق الرضا الشخصي، لكن الذكاء الاصطناعى سيفعل كل شيء"، وفقًا لما ذكره موقع «the times of india».

حياة بلا معنى

وتوقع «ماسك» أنه لن تكون هناك وظائف بالمستقبل، لأن الذكاء الاصطناعى سيستحوذ عليها ويشغل مكان البشر فى تلك المهام الوظيفية، مضيفًا: أن أحد تحديات المستقبل سيكون كيف نجد المعنى فى الحياة لأن الحياة ستكون بلا معنى. وأكد «ماسك» أنه لا ينبغى للحكومات أن تتعجل فى طرح تشريعات الذكاء الاصطناعي، واقترح على الشركات التى تستخدم التكنولوجيا فى المساهمة فى كشف المشاكل لأنها الجديرة بهذا العمل، ويمكنهم مشاركة النتائج التى توصلوا إليها مع المشرعين المسئولين عن كتابة قوانين جديدة.

«ديلى ميل»: يمكن للذكاء الاصطناعى الهيمنة على ٢٠٪ من وظائف المستقبل

نشر موقع صحيفة «DailyMail»، فى تقرير لها، قال خلاله ريتشارد ديفير خبير الذكاء الاصطناعي، ورئيس الهندسة الاجتماعية: "أعتقد أن تطبيق "ChatGPT" يمكن أن يحل محل ٢٠٪ من وظائف البشر بوضعه الحالي، وذلك فى غضون ٥ سنوات".

وأضاف خبير الذكاء الاصطناعي: أن كل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من صنع روبوتات قادرة على تنفيذ المهام ليست بالضرورة قادمة من أجل أن تحل محل البشر فى وظائفهم، لكن من يمتلك روبوت بهذه القدرات سيمثل علامة فارقة"، وهذه ليست مجرد موضة جديدة مثل "بيتكوين" أو "NFTs" أو العدسات اللاصقة الذكية".

- أمثلة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

تطبيق "ChatGPT"

منذ إطلاق تطبيق "ChatGPT" وهو عبارة عن روبوت محادثة للذكاء الاصطناعى - فى أواخر العام الماضى كان بمثابة حقبة جديدة فى الذكاء الاصطناعي، ولكن أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن تأثيره على سوق العمل.

ومن مهامه التى يمكنه أداؤها قدراته على كتابة القصائد، والسيناريوهات، وإجراء مقابلات العمل، ومحاكاة غرف الدردشة بأكملها، ولكن شغله لتلك المهام أثارت مخاوف البعض من إمكانية أن تتولى بسرعة وظائف فى خدمة العملاء وكتابة النصوص وحتى مهنة المحاماة. وانتهزت شركة مايكروسوفت الفرصة بدورها، واستثمرت ١٠ مليارات دولار فى تطبيق "ChatGPT"، وقالت: «إن التكنولوجيا ستغير كيفية تفاعل الناس مع أجهزة الكمبيوتر».

وعلى جانب آخر يرى «ديفير»، أن مشكلة استبدال وظائف البشر والاستحواذ عليها من قبل الذكاء الاصطناعى لن تكون عملية تلقائية وإنما ستلحق الموجة الأولى الأشخاص الأقل خبرة الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعى للمساعدة فى مهامهم اليومية.

«محامى روبوت» يترافع فى المحكمة

اتخذت منظمة DoNotPay تطبيق "ChatGPT" كوسيلة حديثة للدفاع عن الأشخاص البشر فى المحكمة ضد غرامات السرعة.

وتم تطوير الروبوت الذى يعمل بالذكاء الاصطناعى بواسطة شركة ناشئة تسمى DoNotPay، وسيتم تشغيله على هاتف ذكى والاستماع إلى جميع المرافعات فى المحكمة فى الوقت الفعلي.

ومثل المحامى البشري، سيخبر الروبوت المدعى عليه بما سيقوله عبر سماعات الرأس.

استخدامات ChatGPT

ووفقًا لتقرير "DailyMail"، فإن إمكانيات حالات استخدام "ChatGPT" لا حصر لها. إذ أن الأمثلة لأشخاص يستخدمون النظام الأساسى عديدة سواء من تعلم كيفية إصلاح سياراتهم، إلى كتابة تعليمات برمجية واضحة لعمليات الاختراق".

لكن ديفير قال إنه على عكس بعض التحذيرات حول التكنولوجيا، يجب أن يكون الأشخاص فى المهن الإبداعية بأمان فى وظائفهم - فى الوقت الحالي. ونصح بضرورة اعتماد المحترفين المبدعين تبنى التكنولوجيا واستخدامها لزيادة مهاراتهم الخاصة.

روبوتات إلكترونية لمساعدة الحجاج

فى زمن أصبحت فيه التكنولوجيا لها دور ومكانة بارزة فى حياتنا، تأتى العديد من التساؤلات المهمة عما يمكن أن يقدمه التطوّر التكنولوجى فى خدمة الممارسات الدينية والشعائرية.

وكان للمملكة العربية السعودية دور بارز فى الاستفادة القصوى من تلك التكنولوجيا الحديثة لتأدية مناسك الحج والعمرة أكثر سهولة وبساطة.

وكان ذلك ظاهرًا من خلال التوسع فى استخدام الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعى خلال موسم الحج الحالى للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن فى المسجد الحرام.

الذكاء الاصطناعى يُهدد مستقبل الصحفيين

يقوم عدد من الشركات حاليًا بإحلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى ليكون بديلًا للوظائف البشرية ومن تلك المهام وظائف الصحفيين.

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الأعوام الماضية أخبارا ومعلومات تفيد أنه بالإمكان أن يتم إحلال الآلة مكان الإنسان، ومما لاشك فيه أن تلك الأخبار تثير الريبة لدى البشر عامة، لأننا هنا نتكلم عن مستقبل العمال والأعمال، فى شتى المجالات مع استمرار التطور التكنولوجى المتسارع للذكاء الاصطناعي.

مذيعة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي

أطلت علينا منذ وقت قريب مذيعة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ما أثار جدلًا واسعًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الكويت والعالم العربى ككل، وذلك مع إطلاق إحدى الصحف الإلكترونية المحلية تلك الأخبار عن المذيعة الشقراء التى تعمل بخاصية التكنولوجيا الحديثة.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

من الجدير بالذكر معرفة أنه بما أن للذكاء الاصطناعى إيجابيات كذلك له العديد من السلبيات التى قد تصل إلى مخاطر تهدد البشر ومع توسع قدرات الذكاء الاصطناعى وانتشاره، ستستمر المخاطر المرتبطة به فى التطور، وفيما يلى أكثر خمسة مخاطر للذكاء الاصطناعى انتشارًا.

وصرح خبراء فى مجال الصحة أن الذكاء الاصطناعى لديه القدرة على إحداث آثار صحية سلبية، حسبما ذكروا فى دراسة نشرت نتائجها بمجلة BMJ Global Health، ومن ضمن المخاطر التى أشار إليها الخبراء:

- هناك مخاطر مرتبطة بالجانب الطبى وقطاع الرعاية الصحية وتشمل احتمال أن تتسبب أخطاء الذكاء الاصطناعى فى إلحاق الضرر بالمرضى، وكذلك أمور تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها.

- ومن الأمثلة الواردة عن الضرر هو استخدام مقياس التأكسج النبضى الذى يحركه الذكاء الاصطناعى والذى بالغ فى تجارب بتقدير مستويات الأكسجين فى الدم لدى المرضى ذوى البشرة الداكنة، مما أدى إلى سوء معالجة نقص الأكسجين لديهم.

- يمكن للذكاء الاصطناعى أيضا إلحاق الضرر بصحة الملايين من خلال المحددات الاجتماعية للصحة عبر التحكم فى الأشخاص والتلاعب بهم، واستخدام الأسلحة المستقلة الفتاكة، والآثار الصحية العقلية للبطالة الجماعية فى حالة قيام الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعى بتسريح أعداد كبيرة من العمال.

- كذلك التهديدات من استحواذ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى على نسبة كبيرة من وظائف البشر مع الاستمرار والانتشار الواسع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقالت مجموعة من الخبراء: "لا نعرف كيف سيستجيب المجتمع نفسيا وعاطفيا لعالم يكون فيه العمل غير متوافر وتأثير ذلك على الصحة الجسدية لأفراد المجتمع".

