دوري أبطال أوروبا.. تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة سيلتيك

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سيلتيك الإسكتلندي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، نظيره سيلتيك على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ودفع سيميوني الثلاثي ألفارو موراتا، أنخيل كوريا، بالإضافة إلى أنطوان جريزمان في التشكيل الأساسي للأتلتي، حيث يتواجد الأخير في خط الوسط، لتقديم المساندة الهجومية وصناعة اللعب.

يحتل أتلتيكو مدريد، وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 5 نقاط، خلف فينورد الهولندي المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يتذيل سيلتيك الترتيب وفي جعبته نقطة وحيدة.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة سيلتيك

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: فيتسل، خيمينيز، مولينا، هرموسو، ريكيلمي

خط الوسط: باريوس، كوكي، جريزمان

وفي الهجوم: موراتا، كوريا.