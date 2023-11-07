دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي بتشكيل هجومي أمام يونج بويز

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة يونج بويز السويسري، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل فريق مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، نظيره يونج بويز على ملعب الاتحاد، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم السيتي أمام الفريق السويسري، ويعاونه هجوميًا، الثنائي فيل فودين وجاك جريليش.

كان مان سيتي، فاز على يونج بويز بالجولة الماضية ببطولة دوري أبطال أوروبا بثلاثية مقابل هدف، سجل خلالها هالاند هدفين متتاليين.

يتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل يونج بويز المركز الثالث وفي رصيده نقطة وحيدة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة يونج بويز

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، ريكو لويس، جوشكو جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، ماتيوس نونيز، جون ستونز

وفي الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جاك جريليش.