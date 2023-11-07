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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ورشة لتدريب الفتيات على أشغال الخرز والخزف بكفر الشيخ

لتدريب عضوات نادي الفتاة

نادي الفتاة بكفرالشيخ
نادي الفتاة بكفرالشيخ
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نظمت إدارة شباب فوه، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة لتدريب عضوات نادى الفتاة على فن الخرز والخزف، بمركز شباب قبريط المقدم من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الورشة التدريبية تستهدف تنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهن لإيجاد فرص عمل، ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن، كما تتناول الورش التعريف بأساسيات كل حرفة، وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها،  وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية.

قدمت الورشة بمركز شباب قبريط، نور محمد مدربة الاشغال اليدوية والحرفية بإشراف الدكتورة نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وغادة راشد مسؤل أندية الفتاة بالمديرية.

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة بكفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ محافظ كفرالشيخ