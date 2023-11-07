لمدة 4 ساعات.. إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي غدًا بسبب الشبورة

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن استمرار غلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، غدا الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

وقالت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، غدا، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.