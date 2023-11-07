كلام فالسيما.. محسن أحمد وتأثير صورته في أفلامه السينمائية

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق، في السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 9 نوفمبر الجاري.

يُقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "الدكتور محسن أحمد ومدى تأثير صورته في أفلامه السينمائية".

كما يقام الصالون فى السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 16 نوفمبر الجاري، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

ويعقد صالون "كلام فالسيما" شهريا الخميس الثانى بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

بدأ المخرج ومدير التصوير محسن أحمد حياته المهنية مصورا في فيلم "صديقي الوفي" في العام 1984، وشارك بعدها في أكثر من 30 فيلما سينمائيا ما بين مصورا، ومديرا للتصوير.

وفي التسعينات اتجه لإخراج الفيديو كليب، فأخرج أغنيات لكبار المطربين من بينهم: "كاظم الساهر، ولطيفة، وهاني شاكر".

كان فيلمه "السيد أبو العربي وصل" عام 2005، وهو أول أفلامه الروائية الطويلة مع النجم هاني رمزي، والذي تعاون معه مرة أخرى في فيلم "الرجل الغامض بسلامته" عام 2010.

شارك كمدير تصوير في العديد من الأعمال السينمائية منها: "سمير أبو النيل" في العام 2013، و"جيم أوفر"، و"عمر وسلمى 3" عام 2012، و"ابن القنصل"، و"زهايمر" عام 2010، وغيرها، بالإضافة إلى فوازير مسلسيكو في العام 2013.