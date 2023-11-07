دوري أبطال أوروبا.. بوروسيا دورتموند يتقدم على نيوكاسل بالشوط الأول

تقدم فريق بوروسيا دورتموند الألماني على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المبارة التي تقام بينهما حاليًا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، عن طريق مهاجم بوروسيا دورتموند نيكلاس فولكروج في الدقيقة 25 من صناعة مارسيل سابيتزر.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، متساويًا في عدد النقاط مع نيوكاسل صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.

ودخل بوروسيا دورتموند، اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: رايرسون - هوملز - سولي - شلوتربيك

خط الوسط: نيميتشا - أوزكان - سابيتزر

وفي الهجوم: كريم أديمي - فولكروج - براندت.

وبدأ نيوكاسل المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير - لاسيليس - شار - هال

خط الوسط: لونجستاف - جيماريش - ويلوك

وفي الهجوم: ليفرامينتو - ويلسون - جويلانتون.