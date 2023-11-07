جمال علام يسلم كأس بطولة تحيا مصر بالشرقية لفريق الترعة الجديدة.. صور

حقق فريق الترعة الجديدة فوزا غاليا ممثل مركز الإبراهيمية ، علي حساب فريق يعقوب ممثل كفر صقر في نهائي بطولة تحيا مصر المقامه علي مركز شباب ابن العاص بمحافظة الشرقية ، بثلاثية نظيفة وذلك بحضور الدكتور جمال علام رئيس اتحاد الكرة ،واللواء ثروت سويلم رئيس رابطة الأندية ، والدكتور ايهاب الكومي عضو الاتحاد .



شهدت المباراة التي أقيمت تحت رعاية حملة مواطن لدعم مصر والتي حرصت علي حث الشباب علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية ، إثارة كبيرة من كلا طرفي النهائي .

بدأ الكابتن احمد ربيع المدير الفني الكفء لفريق الترعة الجديدة المباراة بتشكيل مكون من كلا من حارس المرمي العملاق محمد كليزر ومحمد علاء ورفعت العالمي و بكار وعلي ازارو واحمد لمونة ومرعي ومحمود بودا وزياد خطاب وكريم عرفات ومحمود غازي واحمد السنجهاوي

واحرز اهداف المباراه محمود غازي ومحمود بودا ورفعت العالمي .



شارك في حفل الختام نخبة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، بينهم المنسق العام لحملة مواطن محمد فاروق والدكتور جمال علام رئيس اتحاد الكرة و الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري القدم، ونصر مطر منسق حملة مواطن في الخارج وهيثم أمان النائب الأول للمنسق العام، وعبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام لشؤون التنظيم، والكاتب الصحفي أحمد الليموني مساعد المنسق العام لشؤون الإعلام، والكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة

الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب ووكيل المديرية الدكتور أحمد ابراهيم رحاب علي مدير ادارة كفر صقر

واللواء ثروت سويلم عضو مجلس النواب ونور هاشم عضو مجلس الشيوخ وخالد بدوى عضو مجلس النواب وعبدالله لاشين عضو مجلس النواب وعلاء عبد النبي عضو مجلس النواب.



كان مركز شباب ابن العاص مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية ،شهد تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد نظمته حملة مواطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في الانتخابات وحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية قي الانتخابات .



ودعا جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال المؤتمر الذي عقد علي هامش بطولة كرة القدم بابن العاص .جموع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة ليكمل ما بدأه.

وأوضح علام أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع إعادة الدولة المصرية لدورها الريادي دوليا واقليما ، وحقق العديد من الإنجازات منها إعادة الأمن وتحقيق العديد من المشروعات القومية العملاقة .

وأوضح أن الانجازات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تظل شاهدة على مسيرة عطاؤه الممتدة مؤكدا أن الرياضة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي .



وأشار إلي أنه تم تحقيق طفرة في البينة الأساسية والانشائية للمنشآت الشبابية علي مستوي الجمهورية وهو ما يجعل الشباب ملتف حول قيادته السياسيية.

وقال محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن، إن مصر قدرها أن تظل الحاضنة والراعية لأشقائها، ولن تسقط بإذن الله بفضل قيادتها الحكيمة، مشيراً إلى المواقف الشجاعة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة المخططات الصهيونية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، فعلت هتافات الجماهير عاشت مصر حرة وعاشت فلسطين أبية ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي.



واختتم الحاضرون المؤتمر بالإجماع على ضرورة الاحتشاد أمام صناديق الانتخابات والمشاركة بكثافة والاختيار بكل حرية، وأن يكون شعارنا واحد وهو"كن مع الوطن" للتصدي لأي محاولات خارجية تحيط بالوطن