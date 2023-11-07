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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأشعة تؤكد سلامة نصر عبد الرازق لاعب طنطا بعد بلع لسانه

اصابة لاعب طنطا
اصابة لاعب طنطا
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شهدت مباراة بتروجيت إصابة نصر عبد الرازق، لاعب نادي طنطا، إصابة خطيرة ، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة دوري المحترفين.

واخر تطورات إصابة لاعب طنطا بعد إنقاذه من ابتلاع لسانه، الأشعه تثبت سلامه لاعب طنطا، نصر عبد الرازق من وجود اي نزيف في المخ واللاعب لا زال يخضع للملاحظه الطبيه في العنايه المركزه بإحدي المستفيات الخاصه بمنطقه التجمع الخامس.

 

تعرض نصر عبد الرازق لـ"بلع لسانه" وفقد الوعي، وإثرها سقط أرضًا بعد لعب الكرة مع لاعب بتروجيت داخل منطقة الجزاء، وتدخل الجهاز الطبي لنادي طنطا لعلاجه.

 

وأسرع الطاقم الطبي لنادي طنطا لعلاج اللاعب قبل أن يتم  نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى. 

لنادي طنطا نصر عبد الرازق إصابة خطيرة للاعب مباراة بتروجيت ابتلاع لسان