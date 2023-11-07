الأشعة تؤكد سلامة نصر عبد الرازق لاعب طنطا بعد بلع لسانه

شهدت مباراة بتروجيت إصابة نصر عبد الرازق، لاعب نادي طنطا، إصابة خطيرة ، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة دوري المحترفين.

واخر تطورات إصابة لاعب طنطا بعد إنقاذه من ابتلاع لسانه، الأشعه تثبت سلامه لاعب طنطا، نصر عبد الرازق من وجود اي نزيف في المخ واللاعب لا زال يخضع للملاحظه الطبيه في العنايه المركزه بإحدي المستفيات الخاصه بمنطقه التجمع الخامس.

تعرض نصر عبد الرازق لـ"بلع لسانه" وفقد الوعي، وإثرها سقط أرضًا بعد لعب الكرة مع لاعب بتروجيت داخل منطقة الجزاء، وتدخل الجهاز الطبي لنادي طنطا لعلاجه.

وأسرع الطاقم الطبي لنادي طنطا لعلاج اللاعب قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.