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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النهضة: زيارة "ويليام بيرنز" لمصر دليل على دور مصر المحوري في حل القضية الفلسطينية

حزب الاصلاح والنهضة
حزب الاصلاح والنهضة
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صرح هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن زيارة ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية لمصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد رسالة واضحة على "محورية الدور المصري" في حل القضية الفلسطينية.

وأضاف عبد العزيز بأن على كافة الأطراف أن تعي أهمية الحلول الدبلوماسية للصراع في المنطقة وأن أي تحركات لا تدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لن تقدم جديدا بل ستجعل الوضع يتأزم أكثر.

وأشار إلى أنه على القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة أن تتراجع عن الدعم غير المشروط لإسرائيل وينبغي عليها لعب دور الوسيط وليس أن تكون طرف في الأزمة الحالية.

الاستخبارات الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسي الإصلاح والنهضة