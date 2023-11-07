نصائح إيناس علي لاختيار الملابس المناسبة للبشرة

قالت مصممة الأزياء إيناس على، أن موضة ملابس شتاء 2024 تتميز بالملابس الجلدية المزينة بالريش والمخملية، وهي موضة جديدة مختلفة عن الأعوام السابقة.

وأضافت "إيناس" خلال لقاءها بـ"البوابة نيوز"، أن موضة هذا العام تتسم بالهدوء والبساطة والألوان الكاتمة لما تضفية من شياكة ورقى.



وأوضحت: أن النساء يجب ألا يتبعن الموضة بشكل أعمى، بل يجب أن يختارن الملابس التي تناسبهن، فما يناسب امرأة قد لا يناسب أخرى.



وأوضحت المصممة إيناس على أن الألوان المناسبة لكل بشرة خلال موضة شتاء 2024 هي كالتالي:

البشرة السمراء: يناسبها ألوان النود والبينك، حيث تبرز هذه الألوان جمال بشرتها وتجعلها أكثر إشراقًا.

يناسبها ألوان النود والبينك، حيث تبرز هذه الألوان جمال بشرتها وتجعلها أكثر إشراقًا. البشرة القمحية: يناسبها أيضًا اللون النود.

وأضافت المصممة أن البشرة البيضاء هي الأكثر صعوبة في اختيار الألوان المناسبة لها، حيث يجب أن تميل هذه البشرة إلى الألوان الدافئة، مثل الأحمر الداكن والخوخي والوردي، وذلك لإبراز جمالها وإضفاء الحيوية عليها.