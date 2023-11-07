فرنسا تشكر مصر لمساعدتها فى إجلاء 100 من مواطنيها بغزة

أعلنت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السفيرة آن كلير لونجدر أنه قدتمكنت مجموعتان من الرعايا والوكلاء وأصحاب الحقوق الفرنسيين من مغادرة قطاع غزة أمس واليوم عبر معبر رفح. وأكدت أنهم آمنون في مصر، حيث تمت رعايتهم من قبل السفارة الفرنسية وقنصليتها العامة في القاهرة وكذلك من قبل فرق من مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية. وبذلك يصل العدد الإجمالي لإجلاء الفرنسيين إلى أكثر من 100 شخص.

وقالت المتحدثة أن الخارجية الفرنسية ستواصل جهودها خلال الأيام المقبلة حتى يتمكن جميع مواطنيها ووكلائها وعائلاتهم من مغادرة غزة. وشددت على أن هذا الهدف يقع في قلب الجهود الدبلوماسية الفرنسية، كما كان الحال خلال زيارة وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية إلى قطر والإمارات العربية المتحدة في 5 نوفمبر. وأكدت على أن فريق القنصلية العامة في القدس سيظل على تواصل دائم معهم منذ بداية الأزمة ويواصل تحركاته بهدف خروج آخر الأشخاص والعملاء الفرنسيين الراغبين في ذلك.

وقدمت المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الفرنسية شكر فرنسا للسلطات المصرية على مساعدتها في إجلاء مواطنيها ووكلاءها وعائلاتهم من قطاع غزة. وأعلنت أن فرنسا تقف إلى جانب مصر لزيادة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى سكان غزة.