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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا خارجية الولايات المتحدة واليابان يبحثان زيادة المساعدات الإنسانية لغزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيرته اليابانية كاميكاوا يوكو، مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة وأهمية الدعم القوي والمستدام لأوكرانيا.

وأعرب بلينكن عن شكره لكاميكاوا على إدانتها لهجمات حماس على إسرائيل وتقديم تعازيه للمواطنين الأمريكيين الذين فقدوا أرواحهم، وفق ما جاء على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

كما ناقش الجانبان استمرار الزخم الإيجابي في التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا في أعقاب قمة كامب ديفيد في أغسطس. وأشاد بلينكن بوزيرة الخارجية كاميكاوا وفريقها لتنظيمهم اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان.

أنتوني بلينكن غزة أوكرانيا