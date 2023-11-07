لجنة مقابلات المتقدمين لوظيفة مدير إدارة بجامعة المنوفية تواصل عملها

استانفت اللجنة العليا لإجراء مقابلات للمتقدمين من أعضاء الجهاز الإداري للندب على وظيفة مدير إدارة بكليات وإدارات جامعة المنوفية أعمالها لليوم الثاني هذا الأسبوع ، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وعضوية الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور ابو الخير عطية عميد كلية الحقوق الأسبق

أجرت اللجنة اليوم المقابلات لعدد ٦٥ من المتقدمين للندب علي ٢٠ وظيفة مدير إدارة بالمستشفيات معهد الكبد القومي و المستشفيات الجامعية

وتشمل الوظائف بمعهد الكبد

١- مدير ادارة الشئون القانونية ( القانون)

٢- مدير ادارة الصيدليات ( الصيدلة)

٣- مدير ادارة المستلزمات الطبية ( الصيدلة)

٤- مدير ادارة التغذية ( التغذية والتدربير المنزلى

٥- مدير ادارة الأشعة ( الطب البشرى)

٦ - مدير ادارة خدمة المواطنين (التنمية الادارية)

۷- مدير ادارة رقابة المخزون السلعى ( التمويل والمحاسبة)

٨- مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام ( التنمية والادارية)

۹- مدیر ادارة السلامة والصحة المهنية (التنمية الادارية)

۱۰ - مدير ادارة المراجعة (التمويل والمحاسبة)

۱۱ - مدير إدارة الموازنة والحسابات ( التمويل والمحاسبة)

١٢ - مدير دارة المشتريات والمخازن ( التمويل والمحاسبة) مكتب رئيس الادارة المركزية التنمية الادارية)

١٤ - ادارة العلاج بأجر وحسابات المرضى (التمويل والمحاسبة) ١٤ - مدير

١٥ - مدير ادارة شئون الاطباء (التنمية الادارية) ١٦ - مدير ادارة شئون التمريض (التنمية الادارية

۱۷ - مدیر ادارة التحاليل وبنك الدم ) الطب البشرى

كما شملت الوظائف بالمستشفيات الجامعية مدير إدارة المتابعة ( التنمية الإدارية)

ومدير ادارة المشتريات ( التمويل والمحاسبة)

ومدير ادارة العلاج بأجر ( التمويل والمحاسبة)