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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"انعكاس" يشارك فى مهرجان المرأة لأفلام الموبايل

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يشارك فيلم انعكاس في مهرجان المرأة لأفلام الموبايل،
كجزء من مشروع صورة المرأة في العالم
تدور قصة الفيلم حول قضايا العنف الزوجي، وتوضح للمشاهد أن العنف لا يقتصر علي الضرب بل علي العكس، فالضرب هو أحد المؤشرات فقط، لكن الايذاء النفسي من خلال الإهانة والتقليل من الشأن والتنمر علي الشكل أو التهديد بالإنفصال أو الطلاق كلها أشكال من العنف الزوجي. 


الفيلم بطولة إنجي سامي، سامح نبيل، وسها عبد الناصر، تأليف محمد الكاب، إخراج أبانوب اسحاق.

يقام مهرجان المرأة لافلام الموبايل يوم الجمعة المقبل في السادسة مساء 

مهرجان أفلام المرأة مهرجان المرأة لأفلام الموبايل قضايا العنف الزوجى قضايا العنف ضد المرأة