"انعكاس" يشارك فى مهرجان المرأة لأفلام الموبايل

يشارك فيلم انعكاس في مهرجان المرأة لأفلام الموبايل،

كجزء من مشروع صورة المرأة في العالم

تدور قصة الفيلم حول قضايا العنف الزوجي، وتوضح للمشاهد أن العنف لا يقتصر علي الضرب بل علي العكس، فالضرب هو أحد المؤشرات فقط، لكن الايذاء النفسي من خلال الإهانة والتقليل من الشأن والتنمر علي الشكل أو التهديد بالإنفصال أو الطلاق كلها أشكال من العنف الزوجي.





الفيلم بطولة إنجي سامي، سامح نبيل، وسها عبد الناصر، تأليف محمد الكاب، إخراج أبانوب اسحاق.



يقام مهرجان المرأة لافلام الموبايل يوم الجمعة المقبل في السادسة مساء