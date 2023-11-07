الأردن: نتابع أوضاع مواطنينا في غزة لإجلائهم بأسرع وقت ممكن

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تتابع ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة؛ لإجلائهم بأسرع وقت ممكن.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة- في بيان، اليوم "الثلاثاء"- أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة 569 شخصًا، تم إجلاء 209 منهم من القطاع عبر رفح، وتم نقل 53 منهم إلى المملكة من خلال طائرة الإجلاء التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي أرسلتها المملكة إلى مطار العريش، الأسبوع الماضي، حاملة على متنها مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأكد السفير القضاة، أن فريقًا من السفارة الأردنية في القاهرة لا يزال متواجدًا في ميناء رفح البري؛ لتنسيق دخول المواطنين الأردنيين من قطاع غزة إلى مصر، وتأمين ما يلزمهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، لنقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

في سياق آخر.. قال السفير القضاة، إن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات وسفارة المملكة في الخرطوم، قامت بإجلاء 4 مواطنين أردنيين من جمهورية السودان، الثلاثاء، إلى جمهورية تشاد، ليتم نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أنه قد تم إجلاء المواطنين برًا عبر الحدود بين السودان وتشاد، وتأمينهم إلى حين تسهيل عودتهم إلى المملكة بسلام، وأن عملية الإجلاء هذه هي استكمال لعمليات الإجلاء التي قامت بها الوزارة منذ بداية الأزمة في السودان شهر أبريل الماضي.