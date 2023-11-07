تحرير 210 محاضر بحملة مكبرة لصحة جنوب سيناء في دهب

شنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، حملة مكبرة، على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة دهب

برئاسة مصطفى خليل ، القائم بأعمال مدير مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وبعضوية كل من الدكتور حسن العشرى ، مدير الإدارة الصحية بدهب و مدحت محمد و احمد فتحى مشرفي الأغذية بالمديرية ومحمد عبد الرحمن مفتش أغذية دهب و سمير نوار مفتش أغذية سانت كاترين،

جرى خلال الحملة المرور على 98 منشأة،أسفرت عن تحرير 88 محضر نظافة و118 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية كما تم تحرير 4 محاضر ضبط لكمية بلغ وزنها 1288 كجم و 572 لتر لاغذية ومشروبات منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالي محاضر بلغ عددها 210 محضر، كما تم اعدام 916 كجم و 125 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية ،كما تم التوصية بغلق 4 منشأت غير مستوفاة للاشتراطات وبها خطر داهم على الصحة العامة وتستمر حملات المرور والتفتيش علي اماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي آمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.

جاءت الحملة في ضوء أعمال حملة 100 يوم صحة تحت رعاية عبد الفتاح السيسى ، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها ، وبناء على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت إشراف من الدكتور هيثم الشنهاب ، وكيل المديرية للطب الوقائي.

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