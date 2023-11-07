أعلن المخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، مساء اليوم الثلاثاء.

ونشر عبدالمنعم على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

اشتهرت الفنانة سلوى محمد علي بأداء دور "الخالة خيرية" في برنامج الأطفال عالم سمسم، بالإضافة لعشرات الأعمال في الشاشة التلفزيونية والأفلام السينمائية وذلك بأدوار ثانوية.

وقد عرض لها مسلسل "رمضان كريم" الجزء الثاني، في الموسم الرمضاني السابق 2023، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

العرض من بطولة كل من: سيد رجب، ومحمد لطفي، وصبري فواز، وكريم عفيفي، ودينا محسن، وآخرون.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، حيث تسلط أحداثه الضوء على التفاصيل اليومية في شهر رمضان لمجموعة من ساكني إحدى الحارات الشعبية.