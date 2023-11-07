الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد النقابة العامة للعاملين بالبترول

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفد النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء رحب المستشار بالوفد و الزيارة، وأشار إلى أن قطاع البترول يسير وفق خارطة طريق واضحة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وأن اتفاقيات ترسيم الحدود ساهمت في زيادة إنتاج البترول لتحديد المراكز القانونية للشركات صاحبة امتيازالتنقيب، مشيدًا بدور النقابة العامة للعاملين في البترول في الاهتمام بتنمية الثروة البترولية في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى توفير البترول ومشتقاته بالكميات التي تحتاجها البلاد، مشيرًا إلى أن ما تحقق للعمال بشكل عام وللعاملين في قطاع البترول بشكل خاص طفرة كبيرة، وأن السيد المرشح كان يعمل على كل محاور التنمية بشكل متوازٍ، فضلا عن الاهتمام بتطوير البنية الأساسية، ونوه المستشار إلى أن الحملة تفتح أبوابها لتلقي أى طلبات من النقابة.

من جانبه، أشاد وفد النقابة بأن الحملة الانتخابية لأول مرة تكون جامعة ومنظمة تقبل كل فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن انجازات المرشح حققت طفرة تنموية ملموسة، خصوصا في حملات فيروس سي و 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات التي استفاد منها المواطنين والعمال على وجه الخصوص، وأن النقابة تقوم بتوعية العاملين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، فضلا عن زيادة الوعي بإنجازات القيادة السياسية في كافة المجالات وفي مجال البترول على وجه الخصوص، ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة.

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