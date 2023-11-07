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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز بنصف نهائي الكأس

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء  - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما "  .

خط الهجوم : ناصر منسي - سامسون أكينيولا .

الزمالك معتمد جمال شيكابالا أيمن مصطفى