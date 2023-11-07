مران الأهلي| إندويا يقود فقرة بدنية استعدادًا لمباراة سيراميكا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، التي ‏تجمع الفريقين غدًا الأربعاء والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.‏

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرة بدنية في بداية المران، وفقًا للبرنامج البدني الذي تم وضعه لتجهيز اللاعبين للمباراة.‏

واستكمل اللاعبون فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة، حرص خلالها مارسيل كولر المدير الفني على إجراء تقسيمة كرة قوية ‏بمشاركة الجميع.‏

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.‏