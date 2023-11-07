مران الأهلي| إندويا يقود فقرة بدنية استعدادًا لمباراة سيراميكا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرة بدنية في بداية المران، وفقًا للبرنامج البدني الذي تم وضعه لتجهيز اللاعبين للمباراة.
واستكمل اللاعبون فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة، حرص خلالها مارسيل كولر المدير الفني على إجراء تقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.
وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.