ملك الأردن: استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب إنجاح حل الدولتين

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم /الثلاثاء/ من أن استمرار التدمير والقتل في الحرب على غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي أو إنجاح حل الدولتين؛ مما سيشعل المزيد من الصراع.

وجدد ملك الأردن ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال لقائهما اليوم في بروكسل بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والغذاء والمياه والوقود إلى القطاع بشكل مستدام، محذرا من أن استمرار التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع.

ووفقا للبيان، فقد تطرقت المباحثات إلى سبل تقديم الدعم الإنساني لغزة والتخفيف من معاناة الأطفال والمصابين جراء الحرب، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في بروكسل سجى المجالي.