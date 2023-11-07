جامعة أسيوط تواصل تفعيل الدخول للبوابات الذكية بالحرم الجامعي

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تحرص على تسخير كافة الإمكانيات؛ للتحول للنظم التكنولوجية التي تتناسب مع طبيعة الجامعة، وأنشطتها، مشيرا أن الجامعة؛ تطلق نظام تسجيل الدخول للبوابات الذكية بالحرم الجامعي، من خلال (الكارت الذكي)؛ وذلك ضمن نظام تكنولوجي تتخذه الجامعة؛ لإدارة العمل بتطبيقات تتناسب وطبيعة الجامعة، وأنشطتها، في إطار خطتها للتحول لجامعة ذكية، رقمية، ومستدامة، وتحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي، في التحول نحو جامعات الجيل الرابع، وخلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلية.

وقد استقبل الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وفداً من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، برئاسة؛ الدكتور عصام منصور مستشار رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع ٩٩ حربي)، وعدد من مطوري البرمجيات بالشركة؛ لتفعيل، وتشغيل، نظام تسجيل الدخول للبوابات الذكية بالحرم الجامعي، من خلال (الكارت الذكي)، وذلك بحضور الدكتور علي حسين مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، والأستاذة سحر جمال منسق علاقات المشروع، وعضو المكتب الفني بالجامعة.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم، أن اللقاء تضمن خطوات تفعيل، وتشغيل نظام تسجيل الدخول، للبوابات الذكية بالحرم الجامعي، وعمل اختبار تجريبي؛ لاستخدام الكارت الذكي، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين جامعة أسيوط، ووزارة الإنتاج الحربي، ممثلةً في شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع ٩٩ حربي)، والبنك الأهلي، إلي جانب عرض لقارئ من القوارئ الذكية، التي سوف يتم تثبيتها على البوابات الذكية بالجامعة، وشرح تطبيقي؛ لعملية سحب بيانات الطالب، من مركز نظم المعلومات الإدارية، موضحاً؛ إن الكارت الذكي يحتوي على شريحة إلكترونية، تحمل بيانات الطالب الشخصية، ومن المقرر أن يتم إضافة صورة شخصية له؛ يتم عرضها على القارئ في حالة طلب تقديمها، ويتم استخدامه في تسجيل دخول الطالب؛ من خلال البوابات الذكية للحرم الجامعي، وسوف تقوم البوابات بتصريح الدخول، كما يمكن استخدامه في المدينة الجامعية، وأماكن تقديم الخدمات بالجامعة.