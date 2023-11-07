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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 6 حالات تعدِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بإبشواي

إزالة 6 حالات تعدِ
إزالة 6 حالات تعدِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية
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قاد خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة لإزالة عدد 6 حالات تعدِ بالزراعة و البناء المخالف على الأراضي الزراعية و أملاك دولة علي مساحة 460 متر بمركز ابشواي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقال خالد فراج، رئيس المركز، أن المخالفات عبارة عن: إزالة حالة تعد بزراعة أشجار على مساحة 120 متر وعمل تنده ووضع كراسي علي أرض أملاك دولة ولاية الإصلاح الزراعي عزبة سليمان بناحية شكشوك، وإزالة عدد 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن غرف وأسوار بالبلوك الأبيض والاسمنت بناحية الطماوي التابعة للوحدة المحلية بابوكساه علي مساحة 260 متر.

 

 الأراضي الزراعية 

كما تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن غرفة وأسوار بالبلوك الأبيض والاسمنت علي مساحة 80 متر بناحية كفر عبود ابوكساه.

 

الجمعيات الزراعية

كما شدد خالد فراج رئيس المركز علي تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية واستمرار التنسيق مع الجمعيات الزراعية لإحكام السيطرة ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

 

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