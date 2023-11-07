إزالة 6 حالات تعدِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بإبشواي

قاد خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة لإزالة عدد 6 حالات تعدِ بالزراعة و البناء المخالف على الأراضي الزراعية و أملاك دولة علي مساحة 460 متر بمركز ابشواي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقال خالد فراج، رئيس المركز، أن المخالفات عبارة عن: إزالة حالة تعد بزراعة أشجار على مساحة 120 متر وعمل تنده ووضع كراسي علي أرض أملاك دولة ولاية الإصلاح الزراعي عزبة سليمان بناحية شكشوك، وإزالة عدد 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن غرف وأسوار بالبلوك الأبيض والاسمنت بناحية الطماوي التابعة للوحدة المحلية بابوكساه علي مساحة 260 متر.

الأراضي الزراعية

كما تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن غرفة وأسوار بالبلوك الأبيض والاسمنت علي مساحة 80 متر بناحية كفر عبود ابوكساه.

الجمعيات الزراعية

كما شدد خالد فراج رئيس المركز علي تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية واستمرار التنسيق مع الجمعيات الزراعية لإحكام السيطرة ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

13eb7f13-bcd0-48c4-984a-3e38aa386109

18bb0e56-40e7-49cf-92ab-d19266457f79

51f8a02f-2836-4ecf-8e92-dee9d64f07d8

89c34e92-611e-4c27-8d05-37db7a884298

435ecd4f-53bc-4d30-ae12-b5d0a5046c74

1019b4e5-0e1b-4fa7-9e96-76f9221fee23

2663cf07-da3e-41e8-aae4-41cf49d2b489

6143c58e-14b4-457e-bd79-67be136250ee

38941ee4-0e20-48f2-96b2-7bde0dc6643a

82566f7e-1c07-4445-a31b-4c71d1f01ed2

a03bbf19-8b32-403d-b664-2f669f59d390

d0bd7e02-7133-4f9a-84f5-b947f27c0940

d5bd8620-0ded-4af2-b19c-70fd379c349a

d15b3855-b0cd-40c5-98f6-4e2c3a7af796

fc2f38dd-cd80-46e3-b183-02264d32a611

2d78cb87-a55f-4840-aa2d-7590349773ea

5dc3d784-6e1a-4665-8114-b5cb5690c6e5

7e89fabe-19de-4e01-ab4c-0ec9d88bf19d

8d658af5-25e3-43be-b238-64eb539c181d