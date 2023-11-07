دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام شاختار

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة شاختار دونتسيك الأوكراني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق برشلونة، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره شاختار بملعب فولكسبارك بألمانيا، في مباراة تنطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هجوم البلوجرانا أمام شاختار، بمعاونة فيران توريس ورافينيا.

وشهد تشكيل البرسا، استمرار غياب فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز على نظيره الأوكراني؛ من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب المجموعة الثامنة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي شاختار ثالثًا بـ3 نقاط.

تشكيل برشلونة لمواجهة شاختار

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو – أندرياس كريستنسن– رونالد أراوخو – ماركوس ألونسو

خط الوسط: جافي – أوريول روميو – إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: فيران جارسيا – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.