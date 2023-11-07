ads
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استجابة لشكاوى المواطنين.. الجيزة تغلق مخزنًا للكراتين والخردة داخل الكتلة السكنية بالمنيرة

استجابة محافظة الجيزة
استجابة محافظة الجيزة لشكاوي المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي من أحد المواطنين من قاطني منطقة أرض المطار بحي المنيرة يتضرر من وجود مخزن للكرتون والخردة وما يسببه من اشغال للطريق العام ومصدر للتلوث البيئي .
علي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي المنيرة الغربية بسرعة فحص الشكوي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وقد تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق تم خلالها غلق المخزن ومصادرة "  عربة كارو وتروسيكل وعدد ٧ موازين متنوعة وإيداعها بمخازن الحي بالإضافة إلي رفع كافة مخلفات القمامة الموجودة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .
كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي المنيرة بتحرير عدد ٣ محاضر بيئية لقيامه بتخزين مواد بلاستيكية وكراتين وما تسببه من تلوث بيئي وخطر علي السلامة العامة، إلي جانب تحرير ٣ محاضر اشغال لقيامه بالتعدي علي الطريق العام .
وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني للعمل علي حل شكاوي المواطنين ، علي الفور أستجاب حي إمبابة للشكوي التي تلقتها  الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة لتضرر أحمد المواطنين  من قاطني مدينة العمال بحي امبابه بوجود أحد أعمدة الأناره غير مضي منذ فترة ويحتاج إلي اعمال صيانة وما يعيق حركة سير المواطنين ليلاً لضعف الإنارة بالشارع، وعلي الفور قام الحي بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة ومراجعة أعمدة الأنارة بالمنطقة بالكامل .

استجابة لشكاوي المواطنين محافظة الجيزة غلق مخزن للكراتين والخردة داخل الكتلة السكنية بالمنيرة صيانة شاملة لأعمدة الإنارة حي المنيرة تحرير عدد ٣ محاضر بيئية