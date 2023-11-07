دوري أبطال أوروبا.. تشكيل مباراة بوروسيا دورتموند ونيوكاسل بمجموعة الموت

أعلن إيدين تيرزيك، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، نظيره نيوكاسل على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل دورتموند المباراة، بتشكيل هجومي، حيث يقود الهجوم نيكلاس فولكروج، ويعاونه كريم أديمي، وجوليان براندت.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة نيوكاسل

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: رايرسون - هوملز - سولي - شلوتربيك

خط الوسط: نيميتشا - أوزكان - سابيتزر

وفي الهجوم: كريم أديمي - فولكروج - براندت.

تشكيل نيوكاسل لمواجهة بوروسيا دورتموند

كما أعلن إيدو هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بوروسيا دورتموند، على النحو التالي.

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير - لاسيليس - شار - هال

خط الوسط: لونجستاف - جيماريش - ويلوك

وفي الهجوم: ليفرامينتو - ويلسون - جويلانتون.

وتعتبر هذه المباراة صعبة للغاية بالنسبة للطرفين، حيث يسعى كل منهما لتخطي الآخر، لخطف بطاقة للتأهل للدور المقبل في دوري أبطال أوروبا، حيث يقعان في مجموعة الموت وهي المجموعة الأقوى في البطولة هذا الموسم.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، متساويًا في عدد النقاط مع نيوكاسل صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.