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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذة طاقة واقتصاد: الحرب في غزة ستؤثر على سوق النفط العالمية

الدكتورة وفاء علي
الدكتورة وفاء علي أستاذ الطاقة والاقتصاد
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قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الطاقة والاقتصاد، إن العالم ما كان ينقصه أزمات وحروب الآن على الإطلاق، حيث تعرض العالم للكثير من الأزمات في سنوات قليلة للغاية، بداية مع فيروس كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، ثم جاء الآن العدوان العنيف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الغاشم.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد العالمي في منتهى الهشاشة، حيث تعاني جميع دول العالم من ارتفاع في مؤشرات التضخم، هذا علاوة عن ارتفاع أسعار الطاقة بصورة تفوق الخيال والمتوقع، معبرة:" التنبؤ أصبح من الأمور الشائكة في منطقة يطغى عليها الخوف وعدم الاستقرار".

وأضافت في حديثها، أن منطقة الشرق الأوسط السنوات الماضية كانت بعيدة كل البعد عن الحروب والأزمات ولكن الآن الأمر أصبح شبه مستحيلًا.

وتابعت أن العالم الآن ملتفت إلى الأحداث في غزة بعدما كانت الأنظار جميعها متوجه نحو الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعلم العالم بأكمله أن الأسواق العالمية سوف تتأثر بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من حروب وأزمات، وذلك لأن هذه الأزمات سوف تؤثر على سوق النفط العالمية.

الدكتورة وفاء علي أستاذ الطاقة والاقتصاد فيروس كورونا الحرب الروسية الاوكرانية