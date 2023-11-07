رسالة إنذار.. لماذا أرسلت أمريكا الغواصة النووية للشرق الأوسط؟

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة نفذ بالجيش الثانى الميدانى، أظهر مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة، وتم فرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة التى تم التعامل معها بواسطة القادة على كافة المستويات بكفاءة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية غواصة نووية بمثابة رسالة إنذار، ولديها القدرة على إطلاق 24 صاروخا عابرا للقارات من طراز «ترايدنت» النووي، حيث يحمل كل منهما 8 رؤوس حربية نووية.

وتابع: منذ بداية طوفان الأقصى ونجاح عملية المقاومة الفلسطينية، أرسلت أمريكا الغواصة النووية تحسبا لتدخل حزب الله، أو إيران في الصراع ، مضيفًا: «رسالة إنذار وردع لأي طرف يريد الدخول في الصراع في قطاع غزة».

وأوضح نصر سالم، أن إسرائيل والولايات المتحدة طرفان كلاهما يحتاج إلى بعضهما البعض، مؤكدًا أن تواجد إسرائيل في المنطقة بمثابة أذرع تحركها الولايات المتحدة وتهدد بها مصالح دولا أخرى في الشرق الأوسط.

وأكمل: عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية لن تفيد طالما أمريكا تستخدمها في عمليات الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها، كما أن أمريكا تمد إسرائيل بالأموال والأسلحة، مضيفًا :«من مصلحة أمريكا تبقى إسرائيل ملفوظة في المنطقة وغير مقبولة من شعوب الشرق الأوسط».

وأوضح سالم، أن الجيش الإسرائيلي على مدار شهر كامل لم يستطيع القضاء على المقاومة الفلسطينية، كما أن معدل الذخيرة المستخدمة في الحرب على غزة يعادل قنبلتين نوويتين، كما أن الجيش الإسرائيلي يتكتم على نتائج الاجتياح البري لغزة، بسبب فشل قواتهم.

وأكمل: البعض يريد دخول مصر في الصراع الراهن، مؤكدًا أن مصر لن تنزلق لمثل هذه الأمور، كما أن تدخلها سيكون حال وجود تهديد رسمي على أمنها القومي، كما أن الذين يريدون أن تتدخل مصر في الحرب سيكون بمثابة حرب بين مصر وأمريكا.