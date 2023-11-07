ختام مهرجان أمير الشعراء العاشر وإعلان النتائج بجامعة الفيوم

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان أمير الشعراء العاشر، على مستوى الكليات نتائج المسابقة، للعام الجامعي 2023/ 2024م، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، حيث ضمت لجنة التحكيم كلًّا من والدكتور وليد الشيمى أستاذ النقد الادبي والبلاغة بكلية دارالعلوم، والدكتور محمد دياب غزاوى، استاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، والدكتورايهاب المقراني، والدكتور عماد حمدى عبد الله، بالقسم، وبحضور حسني الجارحي مدير عام رعاية الشباب، ولمياء كساب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

نتائج المسابقة

حيث قامت لجنة التحكيم بإعلان نتائج المسابقة، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، الطالب احمد عبد الناصر بكلية الآداب.

أما فيما يتعلق بشعر الفصحى، فاز بالمركز الأول: الطالب محمود أحمد عبد الله (الطب البشري)، والمركز الثاني: حازم مصطفي (التربية)، والمركز الثالث: دعاء عبد الله كيلاني (الصيدلة).

مسابقة شعر الفصحى

وفي شعر العامية فاز بالمركز الأول: الطالب خالد رمضان علي (دار العلوم)، والمركز الثاني: احمد سامي (الطب البشري)، والمركز الثالث: عبد الرحمن حربي (الآداب)، وفي ختام المسابقة تم تكريم الفائزين، وإهداء شهادات تقدير لأعضاء لجنة التحكيم تقديرًا لهم.

يذكر أن المسابقة استمرت على مدار ثلاثة أيام، وخصص اليوم الأول لمسابقة شعر الفصحى، والثاني لمسابقة شعر العامية، واليوم الثالث للمنافسات النهائية فى المسابقتين.

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