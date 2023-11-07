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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس بعداد الكهرباء وراء حريق شقة سكنية في العمرانية

حريق
حريق
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بالعقار رقم 12 شارع سليمان من شارع السودان بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 12 شارع سليمان من شارع السودان بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبالفحص تبين أن ماسا كهربائيا بعداد الكهرباء سبب نشوب الحريق، ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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السيطرة على الحريق الحمايه المدنيه بالجيزة حريق شقة سكنية