17 نوفمبر.. بدء التقديم في وظائف هيئة المحطات النووية

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وظائف جديدة شاغرة.

وأكدت الهيئة أن التقديم سوف يتم إلكترونيا في مختلف التخصصات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما أوضحت الهيئة مواعيد التقديم حسب التخصصات لمن يرغب في التقديم بها.

مواعيد التقديم في وظائف المحطات النووية طبقا للتخصصات المطلوبة:

التقديم لجميع التخصصات بداية من 17 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر 2023، ويكون التقديم على الموقع الرسمي لـ هيئة المحطات النووية.

-بالنسبة للراغبين في التقديم بوظائف العلوم سيكون التقديم بداية من 24 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الجاري

-أما الراغبين في التقديم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجتين الأولى والثانية تتلقى الهيئة طلباتهم بداية من 1 إلى 7 ديسمبر 2023

-يبدأ تلقي طلبات الراغبين في التقديم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجة الثالثة بداية من 8 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر

-كما يبدأ تلقي طلبات التقديم على وظائف درجة مدير عام بداية من 15 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر

وسوف يتم البدء في تلقي طلبات جميع التخصصات لمن تخلف عن المواعيد السابقة في 22 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر

حددت هيئة المحطات النووية “شروط عامة للتقديم في الوظائف المطلوبة” ومن أهمها:

يشترط في المتقدمين لجميع الوظائف ” تعيين أو تعاقد”، إلا يزيد السن حسب الوظيف كالتالي:

وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 40 سنة

ووظائف الدرجة الثانية لا يزيد السن عن 35 سنة

أما وظائف الدرجة الثالثة لا يزيد السن عن 30 سنة

وأن يكون التقدير التراكمي جيد على الأقل

وإجادة اللغة الإنجليزية

واستيفاء جميع الشروط التي وردت في لائحة نظام العاملين في الهيئة

كما اشترطت اجتياز اختبارات التي حددتها الهيئة،

وقبول العمل في مواقع العمل المختلفة بالضبعة أو بالقاهرة أوبغيرها

