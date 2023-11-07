دوري أبطال أوروبا.. بيلينجهام يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأربعاء، نظيره سبورتنج براجا على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الريال للقاء، تواجد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام رغم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الملكي أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

كما شهدت قائمة الميرينجي، ظهور الجوهرة التركية أردا جولر للمرة الأولى منذ انضمامه لنادي ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، فيما يأتي سبورتنج براجا ثالثًا بـ3 نقاط.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا

حراسة المرمى: لونين، كيبا، دييجو بينييرو.

خط الدفاع: داني كارفخال، دافيد ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيل ، روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر، نيكو باز

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز.