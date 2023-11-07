انتهاء التحقيق مع أحمد فتوح في الزمالك

انتهت اللجنة القانونية بالزمالك منذ قليل من التحقيق مع ظهير أيسر الفريق أحمد فتوح، وذلك بعد تخلفه عن الالتحاق بمباراة الفريق الأخيرة أمام فريق زد.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة القانونية بالزمالك بعرض التحقيق على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل اتخاذ القرار النهائي الخاص بفتوح سواء بالتمسك ببيعه أو التراجع والاكتفاء بعقوبة مالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويقود الزمالك حاليًا المدرب معتمد جمال بشكل مؤقت، بعد إقالة الكولومبي أوسوريو بسبب سوء النتائج.